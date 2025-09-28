Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пропал 12-летний подросток

Мальчик утром ушел из дома в Центральном округе города.

Источник: Комсомольская правда

12-летний Павел Киреев из дома на 21-ой Северной ушел в субботу, 27 сентября. Подросток до сих пор не вернулся. Пока о местонахождении мальчика ничего не известно.

Известно, что 12-летний мальчик был одет в серо-черную куртку, синие штаны, на ногах — кроссовки серого цвета. Об этом сообщили родственники пропавшего подростка. Мальчик худощавого телосложения.

Сотрудники полиции и родственники Павла Киреева призывают омичей помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении подростка следует сообщить по телефонам: 102, 20−04−04.