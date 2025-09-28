В Омске пропал 12-летний подросток

12-летний Павел Киреев из дома на 21-ой Северной ушел в субботу, 27 сентября. Подросток до сих пор не вернулся. Пока о местонахождении мальчика ничего не известно.
Известно, что 12-летний мальчик был одет в серо-черную куртку, синие штаны, на ногах — кроссовки серого цвета. Об этом сообщили родственники пропавшего подростка. Мальчик худощавого телосложения.
Сотрудники полиции и родственники Павла Киреева призывают омичей помочь в поисках. Любую информацию о местонахождении подростка следует сообщить по телефонам: 102, 20−04−04.