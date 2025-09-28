В Уфе высадили 700 деревьев и 4,5 тысячи кустарников

Новые аллеи появились во всех районах города. В Дёме создали аллею имени Ивана Спатара и аллею Промышленников, в Калининском районе благоустроили сквер памяти воинам ВОВ, в Ленинском районе высадили декоративные яблони у строящегося детского сада. В закладке аллеи сирени на проспекте Октября принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. На других новых аллеях посадили липы, рябины, берёзы, туя и боярышник.