В Уфе высадили 700 деревьев и 4,5 тысячи кустарников. Во время акции «Зелёная Башкирия» в городе появилось 9 новых аллей.
Как сообщают в мэрии, на субботники вышли 57 тыс человек, в том числе чиновники и лидеры мнений.
Новые аллеи появились во всех районах города. В Дёме создали аллею имени Ивана Спатара и аллею Промышленников, в Калининском районе благоустроили сквер памяти воинам ВОВ, в Ленинском районе высадили декоративные яблони у строящегося детского сада. В закладке аллеи сирени на проспекте Октября принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. На других новых аллеях посадили липы, рябины, берёзы, туя и боярышник.
Отметим, что месячник по уборке территорий продлится до 12 октября с еженедельными санитарными пятницами. Власти планируют продолжать посадки деревьев, используя благоприятные погодные условия осени.