Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовку российских спортсменов к Паралимпиаде-2026 обсудят в Самаре

Представители Паралимпийского комитета посетят форум «Россия — спортивная держава».

Источник: Комсомольская правда

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде в 2026 году. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР) на заседании в Сеуле 26 сентября. На эту новость отреагировал мэр Самары Иван Носков.

— Хорошо, что большинство членов Генеральной ассамблеи МПК наконец-то поняли, что спорт — не место для сведения политических счетов, а спортсмены — не разменные монеты в политических играх, — поделился глава Самары.

Тема участия в Паралимпиаде может быть поднята на форуме «Россия — спортивная держава», который состоятся в Самаре этой осенью. Как сообщил Иван Носков, участие в форуме планируют принять президент ПКР Павел Рожков и заместитель руководителя Аппарата ПКР Иван Потехин.