Подготовку российских спортсменов к Паралимпиаде-2026 обсудят в Самаре

Тема участия в Паралимпиаде может быть поднята на форуме «Россия — спортивная держава», который состоятся в Самаре этой осенью. Как сообщил Иван Носков, участие в форуме планируют принять президент ПКР Павел Рожков и заместитель руководителя Аппарата ПКР Иван Потехин.