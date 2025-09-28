Подготовку российских спортсменов к Паралимпиаде-2026 обсудят в Самаре

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде в 2026 году. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР) на заседании в Сеуле 26 сентября. На эту новость отреагировал мэр Самары Иван Носков.
— Хорошо, что большинство членов Генеральной ассамблеи МПК наконец-то поняли, что спорт — не место для сведения политических счетов, а спортсмены — не разменные монеты в политических играх, — поделился глава Самары.
Тема участия в Паралимпиаде может быть поднята на форуме «Россия — спортивная держава», который состоятся в Самаре этой осенью. Как сообщил Иван Носков, участие в форуме планируют принять президент ПКР Павел Рожков и заместитель руководителя Аппарата ПКР Иван Потехин.