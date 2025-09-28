Уголовное дело возбуждено в отношении экс-судьи военного суда Тришкина

Высшая квалификационная коллегия судей в середине июля дала санкцию на возбуждение уголовного дела по пунктам «д», «е», «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия»), после чего Тришкин подал заявление об отставке. Следствие установило, что в августе прошлого года бывший судья ранил таксиста из незарегистрированного травматического пистолета во время ДТП.