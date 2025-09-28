Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму

Ранее кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук рассказал, что предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики — на вес золота. Приемная кампания показала, что в Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.