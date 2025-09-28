Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости Крым. Выбор профессии у крымских абитуриентов определяется прежде всего личными интересами и качеством подготовки, а не местом жительства. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос о том, есть ли разница в выборе профессии между городскими и сельскими абитуриентами, она ответила, что четкой зависимости от принадлежности нет.

«Каждый год мы анализируем, какие регионы и какие направления выбирают ребята, но проследить устойчивую тенденцию невозможно. Дети идут туда, куда им интересно, а не по территориальному принципу», — подчеркнула проректор.

Лучинкина добавила, что при наличии продуманной кадровой стратегии региона ситуация могла бы быть другой.

«Если бы была четкая региональная политика и понимание, сколько нужно экономистов, инженеров или педагогов, университеты могли бы планировать набор под конкретные потребности. Пока же выбор остается полностью за абитуриентами», — пояснила эксперт.

По ее словам, подготовительные курсы и дистанционные форматы обучения позволяют уравнять возможности поступления для всех школьников, независимо от места жительства.

Директор Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Марина Пальчук согласилась с коллегой, но добавила, что у сельских выпускников средний балл аттестата часто выше, чем у городских учащихся, но входное тестирование показывает, что уровень знаний у городских абитуриентов выше.

«Это следствие нехватки учителей в сельских школах и необходимости педагогам вести несколько предметов», — выразила мнение директор колледжа.

Исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов подчеркнул, что и в городе, и на селе многое зависит от конкретных условий обучения и подготовки к ЕГЭ. Тем не менее в ряде случаев сказываются семейные традиции.

«Есть направления, например, сельскохозяйственные, куда чаще идут выпускники из аграрных районов. Но это не правило, а скорее отражение семейных интересов», — сказал Курьянов.

Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин рассказал, что в их вузе семейственность заметна на отдельных специальностях. Например, на направлениях подготовки для атомных станций большинство учащихся из семей энергетиков, особенно их Энергодара и Запорожской области. Похожая ситуация, по его словам, и с судовождением: дети моряков продолжают династии.

Ранее кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук рассказал, что предприятиям Крыма не хватает квалифицированных рабочих рук, особенно на стройках, а такие специалисты, как электрогазосварщики и аргонщики — на вес золота. Приемная кампания показала, что в Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.