Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 28 сентября 2028:
1. Сменится ли власть в Молдове после парламентских выборов?
2. Чуда не произошло — в полиции Молдовы сначала отрицали, а позже подтвердили гибель пропавшей 20-летней студентки: Она была задушена в лесу.
3. Жителям Молдовы надо обязательно пойти на выборы и проголосовать: Это и будет нашим массовым протестом против режима — наш «ответ Чемберлену».
4. Никому из кандидатов не доверяют: Многие из жителей Молдовы пойдут на выборы лишь для того чтобы испортить бюллетень — почему этого делать нельзя.
5. «Продлевать будете?»: Сюрприз от синоптиков для жителей Молдовы — перед дождями и холодами нас ждут два аномально теплых дня дня до +19 градусов.
Читайте также:
Виноград — по 40 леев за килограмм, персики — по 45: Таких цен в Молдове в сентябре еще не было — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать цены на самые популярные продукты (далее…).
ПАС пугает граждан Молдовы отменой безвизвого режима с ЕС: Людям, на самом деле, нужно просто прокормить семью, оплатить коммуналку, ну и собрать деньги на путешествия Санду и её команды в страны мира.
Безвизовый режим для граждан Молдовы действует с 2014 года — причём здесь ПАС? (далее…).
Пенсионерка из Кишинева продает вещи из дома за копейки: «Пенсии не хватает, но главное, чтобы был мир на Земле, а остальное — но я не на такую старость рассчитывала».
Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 70-летней Валентиной, у которой пенсия всего три тысячи леев (далее…).