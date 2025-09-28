Разработаны рекомендации для строителей нового кампуса вуза на Камчатке

«Участниками проектного трека были предложены меры по прогнозированию землетрясений и информирования о них — с опорой на карты сейсмического районирования региона, информацию об исторических землетрясениях, результатах геотехнических и геофизических изысканий и другие данные. С учетом опыта возведения таких объектов, как недавно открытые аэропорт Елизово и краевая больница, разработаны рекомендации по применению современных материалов и технологий для строительства “Кампуса первооткрывателей” в Петропавловске-Камчатском, который будет возведен к 2036 году», — рассказала Ребковец.