В Росреестре подсчитали количество городов в России с именами в названиях

Ранее стало известно, какие имена стали самыми популярными для новорождённых в 2025 году. У девочек лидером стала Анна, за ней следуют София и Мария. Анна и Мария удерживаются в десятке уже несколько десятилетий, а София вошла в рейтинг в 2000-х и остаётся среди лидеров на протяжении последних 14 лет.