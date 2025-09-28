Ричмонд
В Росреестре подсчитали количество городов в России с именами в названиях

В России есть восемь городов, названия которых совпадают с именами. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росреестре со ссылкой на Государственный каталог географических названий.

Источник: Life.ru

«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артём (Приморский край) в наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», — говорится в сообщении.

Оператором каталога географических названий выступает Роскадастр. Всего в системе зафиксировано более 350 населённых пунктов, которые носят имена людей. Наибольшее их число находится в Татарстане — 39, а также в Башкортостане, где таких деревень и сёл 35. Отдельно отмечается город республиканского значения Салават.

Ранее стало известно, какие имена стали самыми популярными для новорождённых в 2025 году. У девочек лидером стала Анна, за ней следуют София и Мария. Анна и Мария удерживаются в десятке уже несколько десятилетий, а София вошла в рейтинг в 2000-х и остаётся среди лидеров на протяжении последних 14 лет.

