В Курумоче сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт ограничил прием и вылет самолетов в 2:45 28 сентября 2025 года. Данные меры были приняты из-за опасности атаки БЛПА. Согласно электронному табло, в Курумоче отменили рейс до Москвы, еще несколько рейсов были задержаны.