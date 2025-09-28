Ричмонд
В Курумоче сняли ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Самары ночью задержали часть рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В этот период на запасные аэродромы направили пять самолетов, — отметил Кореняко.

Аэропорт ограничил прием и вылет самолетов в 2:45 28 сентября 2025 года. Данные меры были приняты из-за опасности атаки БЛПА. Согласно электронному табло, в Курумоче отменили рейс до Москвы, еще несколько рейсов были задержаны.

По информации Министерства обороны России, ночью в Самарской области средствами ПВО был уничтожен один беспилотник.