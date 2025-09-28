Ричмонд
В Перми выступят Владимир Спиваков и Хибла Герзмава

Концерт будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

В Большои зале Пермской филармонии 3 ноября пройдет концерт «Я люблю тебя, жизнь!» (6+) под управлением дирижера Владимира Спивакова. Маэстро выступит с Национальным филармоническим оркестром России, а солировать будет народная артистка России Хибла Герзмава.

Концерт будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Спиваков, Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр исполнят шедевры военных лет и классические произведения. Названием программы послужила легендарная песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

«Эта программа — программа сердца, мы вложили в неё всю свою душу», — сказал Владимир Спиваков.

Стоимость билетов начинается от 9500 рублей.