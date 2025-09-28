В Перми выступят Владимир Спиваков и Хибла Герзмава

Концерт будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Спиваков, Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр исполнят шедевры военных лет и классические произведения. Названием программы послужила легендарная песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».