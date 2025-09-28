Люди света и тепла: российские атомщики отмечают профессиональный праздник

Отечественным ядерщикам есть, чем гордиться. Как отметил Владимир Путин, «своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества». Россия была мировым лидером в этой отрасли в XX веке и продолжает оставаться первой по многим направлениям — от экспорта АЭС до атомных ледоколов, которых нет больше ни у одной страны в мире. Экспорт российских атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины занимает 90% от общемирового объема. Упрочить лидерские позиции России в этой сфере — главная цель нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», стартовавшего в 2025 году.