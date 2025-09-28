Люди света и тепла: российские атомщики отмечают профессиональный праздник

Важная дата для энергетиков, медиков, радиоэкологов, конструкторов и многих других специалистов — 28 сентября, когда в России отмечают День работника атомной промышленности. В 1942 году в этот день вышло распоряжение «Об организации работ по урану», положившее начало советскому атомному проекту. Сейчас на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» трудится уже около 420 тысяч человек. Российские ядерщики внедряют новые типы реакторов и топлива, используют цифровые технологии и повышают безопасность использования энергии атома.
Сохранить первенство.
В августе этого года российская ядерная энергетика отметила 80-летие. При этом профессиональный праздник у работников этой отрасли появился не так давно. Президент России Владимир Путин подписал Указ о «Дне работника атомной промышленности» в 2005 году.
Отечественным ядерщикам есть, чем гордиться. Как отметил Владимир Путин, «своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества». Россия была мировым лидером в этой отрасли в XX веке и продолжает оставаться первой по многим направлениям — от экспорта АЭС до атомных ледоколов, которых нет больше ни у одной страны в мире. Экспорт российских атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины занимает 90% от общемирового объема. Упрочить лидерские позиции России в этой сфере — главная цель нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», стартовавшего в 2025 году.
Первые исследования атомной энергии в России, как и во всем мире, начались в начале прошлого столетия. В 1902 году Мария и Пьер Кюри смогли получить радиоактивный элемент радий, а уже в 1903 году в Институте им. Морозовых в Москве открыли первое отделение лучевой терапии.
Один из первых специализированных институтов тоже появился в России, в Петрограде. Государственный рентгенологический и радиологический институт открыли в 1918 году. Здесь вели научную работу и лечили первых пациентов с онкологическими заболеваниями. Спустя четыре года выдающийся ученый Владимир Вернадский основал Государственный радиевый институт, объединивший все атомное хозяйство — научные учреждения, лаборатории, а также радиевый рудник и завод в Татарстане.
Электричество из атома.
Серьезный прорыв в ядерных научных исследованиях советские ученые совершили после Великой Отечественной войны. В 1945 году создали Первое главное управление, координирующее атомные исследования, а через три года наладили промышленное производство радиоактивных изотопов для медицины и народного хозяйства. В медицинской практике радиоизотопы начали использовать уже в начале 1950-х годов.
Но главным достижением советской ядерной науки стал запуск атомной электростанции в Обнинске — первой в мире. Постановление Совета министров СССР «О сооружении опытной установки В-10» подписали 12 июня 1951 года. Руководителем проекта стал Игорь Курчатов, главным конструктором — Николай Доллежаль.
АЭС строили на месте заброшенной бывшей деревни Пяткино, где сразу после открытия АЭС вырос наукоград Обнинск. На многие годы он стал местом паломничества ученых-ядерщиков и энергетиков со всего мира. Здесь обучали специалистов АЭС, а также первые экипажи подводных ядерных лодок и ледоколов. Технический запуск станции произошел 26 июня 1954 года, а на следующий день АЭС подключили к энергосистеме. Обнинская АЭС давала энергию без перебоев и остановок 48 лет — на 18 лет дольше запланированного. Затем ее закрыли и превратили в музей.
Пройти сквозь лед.
Еще один выдающийся проект советского времени в области ядерной энергетики — атомный ледокол «Ленин», построенный в 1959 году. Мощное судно было необходимо, чтобы наладить в Арктических водах круглогодичную навигацию, а также вести научную работу. Ледокол строили на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, но в его создании участвовала практически вся страна — в проекте задействовали более 500 предприятий.
«Ленин» вел суда по высокоширотным трассам, прокладывая путь через льды толщиной до 2,7 м. Ледокол использовали 30 лет, за это время он преодолел 654 400 морских миль и провел по Арктике тысячи судов. Сейчас «Ленин» — уникальный музей в Мурманске.
Вторым советским атомным ледоколом стала «Арктика», построенная в 1977 году и покорившая Северный полюс.
Ледоколы необходимы для развития Северного морского пути (СМП), самого перспективного транспортного направления в стране. С 2025 года Северный морской путь развивают по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Ведущая роль в освоении Арктики принадлежит современному атомному флоту России, который сейчас состоит из восьми судов. Строятся и новые ледоколы «Ленинград» и «Чукотка». Атомоходы прокладывают путь грузовому флоту, открывают доступ к арктическому шельфу, обеспечивают научные и туристические экспедиции.
Свет и тепло из атома.
В 1964 году на Нововоронежской АЭС запустили водо-водяной энергетический реактор — первый в СССР и мире. Это была новая технология, более экономичная и безопасная. Вода в таком реакторе выполняет функцию и замедлителя нейтронов, и теплоносителя.
Следующая новация в мировой атомной энергетике — энергетический атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350, тоже советский. Его построили в городе Шевченко (ныне — город Актау в Республике Казахстан) в 1973 году. Атомные реакторы на быстрых нейтронах позволяют использовать более разнообразное сырье, а главное — воспроизводят больше топлива, чем вырабатывают. Это позволяет сделать топливный цикл замкнутым.
В настоящее время в нашей стране действуют 35 атомных энергоблоков суммарной мощностью более 28 гигаватт. Они обеспечивают около 20% всей электроэнергии страны, а в некоторых регионах — более 40%. Современные российские энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 относятся к поколению «три плюс» — они самые эффективные и безопасные из всех существующих на сегодняшний день. Первый в мире энергокомплекс четвертого поколения с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 начали строить в 2021 году в городе Северске Томской области. На его основе будет реализован проект «Прорыв», предусматривающий создание замкнутого ядерного топливного цикла.
До 2042 года в нашей стране планируют построить и запустить 38 энергоблоков АЭС общей мощностью свыше 29 ГВт. Среди них — строительство новых установок на Курской, Ленинградской, Смоленской, Кольской АЭС, а также сооружение Приморской АЭС. В их число входят плавучие и наземные малые атомные станции. Это перспективное направление развития энергетики на Севере — в Якутии и на Чукотке.
Экспорт чистой энергии.
Первые АЭС по советским технологиям за рубежом начали строить еще в 1966 году. Со временем эта статья атомного экспорта росла. Россия продолжает входить в топ стран-экспортеров атомных технологий: 90% АЭС, строящихся в других странах, возводят по российским проектам и часто силами российских же специалистов.
Это, например, АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции. Здесь используют реакторы нового поколения 3+ и современные системы безопасности. «Аккую» даст тепло и свет более чем десяти регионам Турции и более чем 12 млн потребителей. АЭС способна выдержать землетрясение до 9 баллов, ураганы, наводнения, цунами высотой до 10 метров при том, что строится в сейсмически безопасной зоне.
АЭС «Куданкулам» в Индии построили с учетом местной уникальной морской фауны. Гидрокомплекс с водозабором для морской охлаждающей воды не только защищает станцию от водной стихии, но и безопасен для морских обитателей.