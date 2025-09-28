В Челябинске на мосту провалился асфальт, движение ограничено

О ситуации информирует городская Госавтоинспекция.
«На мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта на проезжей части произошел провал асфальта из-за разошедшегося деформационного шва», — прокомментировали в пресс-службе.
В настоящее время движение на этом участке ограничено, начался ремонт.
Инспекторами ДПС проводятся распорядительно-регулировочные действия.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать ограничение, заранее планировать маршрут и время в пути.
ОБНОВЛЕНИЕ 14:00 Ремонтные работы завершены, движение восстановлено в полном объеме.