Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на мосту провалился асфальт, движение ограничено

В Челябинске на мосту провалился асфальт, движение ограничено, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ситуации информирует городская Госавтоинспекция.

«На мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта на проезжей части произошел провал асфальта из-за разошедшегося деформационного шва», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время движение на этом участке ограничено, начался ремонт.

Инспекторами ДПС проводятся распорядительно-регулировочные действия.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать ограничение, заранее планировать маршрут и время в пути.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:00 Ремонтные работы завершены, движение восстановлено в полном объеме.