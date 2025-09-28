В районе Луговой перекроют дорогу для ремонта железнодорожного моста

Двухсуточное перекрытие движения и реверсивное движение ожидают водителей в районе Луговой 30 сентября и 1 октября. Причина — плановый ремонт железнодорожного моста.
Движение автотранспорта под железнодорожным мостом в районе Луговой будет ограничено с 12:00 30 сентября до 12:00 1 октября.
На это время дорогу перекроют для проведения ремонтных работ, а движение будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе.
Пресс-служба Дальневосточной железной дороги призвала автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности использовать объезд через улицы Шепеткова и Воропаева, чтобы минимизировать время в пробках.