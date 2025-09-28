Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Луговой перекроют дорогу для ремонта железнодорожного моста

На дороге в районе Луговой будет перекрыто движение из-за ремонтных работ.

Источник: Соцсети

Двухсуточное перекрытие движения и реверсивное движение ожидают водителей в районе Луговой 30 сентября и 1 октября. Причина — плановый ремонт железнодорожного моста.

Движение автотранспорта под железнодорожным мостом в районе Луговой будет ограничено с 12:00 30 сентября до 12:00 1 октября.

На это время дорогу перекроют для проведения ремонтных работ, а движение будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

Пресс-служба Дальневосточной железной дороги призвала автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности использовать объезд через улицы Шепеткова и Воропаева, чтобы минимизировать время в пробках.