Время забот и хлопот: Рунический гороскоп с 29 сентября по 5 октября 2025 для всех знаков зодиака

Руны — древний язык силы, который веками помогал людям заглядывать в глубины будущего и понимать тайные знаки судьбы. Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил особый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября. Его прогноз не только о событиях, но и о внутреннем настрое: какие энергии будут усиливаться, что стоит принять, а от чего — отказаться. Теперь у вас в руках подсказки, как прожить неделю с максимальной пользой и не упустить знаки, которые дарит Вселенная.