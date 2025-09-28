МЧС Казахстана отмечает 30-летие

Министерство опубликовало пост, где рассказало о своих принципах и миссии.
На протяжении трех десятилетий главной и неизменной миссией ведомства остается спасение жизни. Наши сотрудники ежедневно подвергают себя риску, идя «в огонь и воду» ради самой высокой цели. За эти годы удалось сохранить жизни и здоровье тысячам граждан — от детей и пожилых людей до домашних питомцев. Для нас каждая жизнь бесценна.
МЧС объединяет специалистов разных профилей — пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, инспекторов, медиков и летчиков.
Мы — единая команда, объединенная общей целью обеспечения безопасности. 30 лет — это не просто дата. Это символ стойкости, силы и надежды для всей страны.