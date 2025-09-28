В МАИ сумели снизить стоимость создания самолетов из композитов

«Когда мы смотрим под микроскопом и выявляем следствия эксплуатационных и производственных дефектов, мы видим несовершенство структуры, которое можем моделировать. Это позволяет предсказать характер разрушения и дальнейшее поведение анизотропного материала. Мы стараемся более подробно разобрать уровни элементарных образцов, проводим испытания и валидируем наши расчетные модели, учитывающие как внутрислойные, так и межслойные характеристики композитов», — рассказал член авторского коллектива, инженер лаборатории № 2 «Композиционные материалы» Сергей Ковтунов.