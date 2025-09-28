Ричмонд
Банк в Японии хочет сделать обязательным декретный отпуск для мужчин

Один из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui планирует выплачивать сотрудникам-мужчинам, которые пойдут в декретный отпуск, бонусы.

Источник: Аргументы и факты

Один из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui собирается сделать обязательным декретный отпуск для сотрудников-мужчин.

В организации отметили, что такая мера может быть введена с 2028 года. Предполагается, что сам отпуск будет оплачиваемым, а кроме этого банк будет выплачивать мужчинам, уходящим в декрет, дополнительный бонус в размере 50 тысяч иен.

На сегодняшний день в Sumitomo Mitsui уже существует практика декретных отпусков для мужчин, но продолжительность такого отпуска составляет 12 дней и сотрудник может от него отказаться.

В банке заявили, что целью нововведения является нормализация отношения мужчин к декретному отпуску, так как в японском обществе исторически сложилась ситуация, когда мужчины стесняются или считают неуместным уход в отпуск после рождения ребенка.

По данным властей Японии, в 2024 году декретный отпуск брало рекордное число мужчин-сотрудников компаний (40,5%). Среди работающих женщин декретный отпуск брали 86,6%.