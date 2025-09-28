На Урале массово отключат телевидение и радио

В нескольких городах Свердловской области с 29 сентября по 5 октября временно будут отключать телевидение и радио. Об этом сообщили сайте российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сказано на сайте.
Также в РТРС отметили, что с 1 по 23 октября по всей Свердловской области возможно ухудшение спутниковой связи из-за солнечной интерференции. С 8:13 до 9:20 (МСК) проблемы будут с каналами, которые относятся к РТРС-1, РТРС-2.
— В этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 5 минут, — рассказали в РТРС.
К мультиплексу РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». А также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». А к РТРС-2 — СТС, ТНТ, РЕН ТВ, МУЗ-ТВ, ТВ3, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир».