Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале массово отключат телевидение и радио

В Свердловской области массово перестанет работать телевидение и радио.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких городах Свердловской области с 29 сентября по 5 октября временно будут отключать телевидение и радио. Об этом сообщили сайте российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сказано на сайте.

Также в РТРС отметили, что с 1 по 23 октября по всей Свердловской области возможно ухудшение спутниковой связи из-за солнечной интерференции. С 8:13 до 9:20 (МСК) проблемы будут с каналами, которые относятся к РТРС-1, РТРС-2.

— В этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 5 минут, — рассказали в РТРС.

К мультиплексу РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». А также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». А к РТРС-2 — СТС, ТНТ, РЕН ТВ, МУЗ-ТВ, ТВ3, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир».