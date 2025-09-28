«Не налюбоваться»: Ирина Пегова впервые опубликовала фото с возлюбленным

Ранее Пегова и Марин вместе появились на публике во время традиционного Дня мороженого в московском ГУМе. Актёры участвовали в благотворительном празднике, раздавая мороженое детям. Тогда Пегова выглядела очень счастливой рядом с избранником, однако о свадьбе в паре говорить пока не спешат. Марин признавался, что актриса с первой встречи произвела на него сильное впечатление.