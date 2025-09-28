Тренд на домашнюю еду

Простая еда из детства долгое время была очень немодной, а зря, кажется, мы по ней так соскучились, что готовы отдать за обед трехдневный бюджет. А вот с чего бы? Психологи считают, что страсть к «комфортной еде» обуславливается высоким уровнем тревожности. Чем больше стрессов и потрясений, тем нужнее эмоциональная поддержка, и связка с едой — самая прямая. Помните, как в детстве, приходите домой понурыми с двойкой в дневнике, а бабушка, вместо того чтобы ругать, утешает и сует пирожок. Ну, а домашние пельмени? Они, между прочим, в некоторых семьях были традицией….