Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренд на домашнюю еду

Один мой знакомый, не самый завидный, но все-таки жених, включил в лист ожиданий от потенциальной невесты умение готовить котлетки и борщ. Меня, признаться, это не только удивило, но и заставило сомневаться в его банальной адекватности.

Ладно бы мечтать об этом лет двадцать назад, но сейчас, когда кафешки на каждом шагу, а мы все такие эффективные-замотанные, всегда на лету, на бегу, — и, упс, котлетки. Вот что бы тебе не зайти в ближайшую пиццерию, и будет там и фокачча, и карпаччо, и тропический микс с чаем.

Однако, как выясняется из исследования известного кулинарного журнала, мой друг вовсе не был скупцом и ретроградом. Новый тренд самых респектабельных заведений — «комфорт фуд», то есть та самая простая, понятная, домашняя еда вместо гастрономических аттракционов и шоу-подачи на тарелке.

Тренд родился на Западе, на фермах и винодельнях, как говорят, на рубеже 2020 года — пандемия, связанный с ней экономический кризис, и высокая кухня уступила место свежему хлебу с хрустящей корочкой, наваристым бульонам, «бабушкиным» пирожкам, что «согревают и успокаивают». Еда, дарящая ощущение дома, вскоре вошла в манифесты именитых шеф-поваров, а сегодня укоренилась и на московском ресторанном рынке. Например, известный столичный шеф и телеведущий Константин Ивлев за очень внушительный чек угощает своих гостей телятиной в сливочно-грибном соусе, картофельным тортом, ленивыми голубцами и пельменями. Шефы ресторанов на Большой Дмитровке Виталий Истомин и Артем Лосев добавили к своим фирменным сетам из морепродуктов специальное меню из «любимого и лучшего»: «творожный сырок» в темном шоколаде, котлетки из индейки, куриные шницели с картофельным пюре. Сколько это все стоит…. Ну, кто бывал, знает.

Простая еда из детства долгое время была очень немодной, а зря, кажется, мы по ней так соскучились, что готовы отдать за обед трехдневный бюджет. А вот с чего бы? Психологи считают, что страсть к «комфортной еде» обуславливается высоким уровнем тревожности. Чем больше стрессов и потрясений, тем нужнее эмоциональная поддержка, и связка с едой — самая прямая. Помните, как в детстве, приходите домой понурыми с двойкой в дневнике, а бабушка, вместо того чтобы ругать, утешает и сует пирожок. Ну, а домашние пельмени? Они, между прочим, в некоторых семьях были традицией….