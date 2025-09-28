Тренд на домашнюю еду

Ладно бы мечтать об этом лет двадцать назад, но сейчас, когда кафешки на каждом шагу, а мы все такие эффективные-замотанные, всегда на лету, на бегу, — и, упс, котлетки. Вот что бы тебе не зайти в ближайшую пиццерию, и будет там и фокачча, и карпаччо, и тропический микс с чаем.
Однако, как выясняется из исследования известного кулинарного журнала, мой друг вовсе не был скупцом и ретроградом. Новый тренд самых респектабельных заведений — «комфорт фуд», то есть та самая простая, понятная, домашняя еда вместо гастрономических аттракционов и шоу-подачи на тарелке.
Тренд родился на Западе, на фермах и винодельнях, как говорят, на рубеже 2020 года — пандемия, связанный с ней экономический кризис, и высокая кухня уступила место свежему хлебу с хрустящей корочкой, наваристым бульонам, «бабушкиным» пирожкам, что «согревают и успокаивают». Еда, дарящая ощущение дома, вскоре вошла в манифесты именитых шеф-поваров, а сегодня укоренилась и на московском ресторанном рынке. Например, известный столичный шеф и телеведущий Константин Ивлев за очень внушительный чек угощает своих гостей телятиной в сливочно-грибном соусе, картофельным тортом, ленивыми голубцами и пельменями. Шефы ресторанов на Большой Дмитровке Виталий Истомин и Артем Лосев добавили к своим фирменным сетам из морепродуктов специальное меню из «любимого и лучшего»: «творожный сырок» в темном шоколаде, котлетки из индейки, куриные шницели с картофельным пюре. Сколько это все стоит…. Ну, кто бывал, знает.
Простая еда из детства долгое время была очень немодной, а зря, кажется, мы по ней так соскучились, что готовы отдать за обед трехдневный бюджет. А вот с чего бы? Психологи считают, что страсть к «комфортной еде» обуславливается высоким уровнем тревожности. Чем больше стрессов и потрясений, тем нужнее эмоциональная поддержка, и связка с едой — самая прямая. Помните, как в детстве, приходите домой понурыми с двойкой в дневнике, а бабушка, вместо того чтобы ругать, утешает и сует пирожок. Ну, а домашние пельмени? Они, между прочим, в некоторых семьях были традицией….