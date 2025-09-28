Повод дозвониться до прошлого

Но разделить этот вкус оказалось не с кем. Потому что в вечном своем движении по лестнице, идущей вверх, он оставил далеко в прошлом тех, кто был когда-то дорог. Или дело не в высоте? А в тотальной нехватке времени на простые человеческие радости вроде тех, что раньше казались обыденностью? Посидеть у костра, провести вечер вместе с теми, с кем когда-то давно играл в казаки-разбойники…. Ценна победа, доставшаяся одному. Но надо, чтобы кто-то потом разделил с тобой эту радость.