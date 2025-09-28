Повод дозвониться до прошлого

Сегодня отмечается День встреч со старыми друзьями. Не знаю, кто его придумал, но это явно был думающий человек. Почему-то представляю, что это было так: он пришел домой после счастливого дня, расслабленно стек в кресло, ощущая себя безмерно счастливым — ведь именно сегодня он добился того, к чему шел много лет…. У этой победы был вкус дорогого напитка, крепость которого вызревала годами.
Но разделить этот вкус оказалось не с кем. Потому что в вечном своем движении по лестнице, идущей вверх, он оставил далеко в прошлом тех, кто был когда-то дорог. Или дело не в высоте? А в тотальной нехватке времени на простые человеческие радости вроде тех, что раньше казались обыденностью? Посидеть у костра, провести вечер вместе с теми, с кем когда-то давно играл в казаки-разбойники…. Ценна победа, доставшаяся одному. Но надо, чтобы кто-то потом разделил с тобой эту радость.
День встречи со старыми друзьями наверняка родился именно из-за глубокого осознания невосполнимости потери искреннего, настоящего общения.
В нашей компании, что ведет отсчет дружбы еще со школьных лет, есть костяк, который как самые радостные, так и самые горькие моменты жизни встречает вместе. Игорек, Влад с Машкой, Ленка, Мишка — его центральное ядро. Вокруг него крутится еще множество других частиц. Я восхищаюсь ими, моими старыми друзьями, которые сохранили это единство.
Знаете, в чем главная ценность этого товарищества? В искренности — само собой. Ну, а еще, оказавшись вместе, рядом, мы возвращаемся на много лет назад, вспоминаем старые песни и себя — молодых, и рядом с нами тенью встает рано ушедший от нас друг — Игорь Падченко.
Так что сегодня — хороший день и праздник. И это отличный повод позвонить старым друзьям, хотя бы просто чтобы узнать, как они….