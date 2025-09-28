Лукашенко назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси

Глава государства отметил, что продукция, которая сходит с белорусских конвейеров, востребована во всех уголках земного шара. Он пояснил, что основа подобной успешной работы была заложена ветеранами. По словам Александра Лукашенко, нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые инновационные, передовые технологии.