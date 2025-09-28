Лукашенко назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября поздравил сотрудников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником и назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Машиностроительная отрасль является одной из важнейших для экономики Беларуси, дает рабочие места десяткам тысяч жителей республики, — подчеркнул президент Беларуси в поздравлении.
Глава государства отметил, что продукция, которая сходит с белорусских конвейеров, востребована во всех уголках земного шара. Он пояснил, что основа подобной успешной работы была заложена ветеранами. По словам Александра Лукашенко, нынешняя молодежь своими свежими идеями помогает внедрять в производство самые инновационные, передовые технологии.
Президент Беларуси уверен, что и далее, используя накопленный опыт, а также результаты современных достижений, сотрудники Министерства промышленности, предприятий отрасли, научных конструкторских бюро, выполнят ответственные задачи, которые связаны с обеспечением технологического суверенитета. Подобное, подчеркнул глава государства, что больше укрепит позиции Беларуси на международном рынке.
