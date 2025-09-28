Ричмонд
В Красноярск прибывают участники олимпиады по финансовой безопасности

Она стартует 29 сентября.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Международная олимпиада по финансовой безопасности стартует в Красноярске 29 сентября.

Уже прибыли первые участники. В мэрии сообщили, что всего в город приедут около 1000 представителей из 40 государств.

Олимпиада в столице Красноярского края проводится первый раз. Она нацелена на развитие профессиональных компетенций в сфере экономики и финансов, повышение финансовой грамотности молодежи и создание международного образовательного пространства.

Олимпиада будет проходить до 4 октября. Как ранее сообщалось, на время ее проведения ограничат движение транспорта в районе СФУ.