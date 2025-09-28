Ричмонд
Матвиенко высоко оценила кадровый потенциал Новосибирской области

Председатель Совета Федерации поздравила регион с Днем образования.

Источник: Om1 Новосибирск

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем образования Новосибирской области отметила значительный кадровый и интеллектуальный потенциал региона. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня Новосибирская область — регион с устойчивой экономикой, диверсифицированной промышленностью, значительным кадровым и интеллектуальным потенциалом», — приводятся слова Матвиенко в тексте поздравления.

По ее словам, уроженцы региона внесли значительный вклад в укрепление позиций Российского государства, создав мощный индустриальный комплекс и передовые научно-исследовательские инфраструктуры.

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что область и впредь будет активно участвовать в решении общенациональных задач.

День образования Новосибирской области отмечается 28 сентября — в этот день в 1937 году регион был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу.

