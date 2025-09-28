Десятки человек пришли голосовать к посольству Молдовы в Москве

В Молдове проходят выборы (архивное фото).
Десятки граждан Молдовы собрались у посольства своей страны в Москве утром 28 сентября, еще до открытия избирательных участков, чтобы принять участие в парламентских выборах. Информацию об этом предоставил корреспондент URA.RU с места событий.
«Бюллетеней на всех не хватит, пришлось вставать в три часа ночи, чтобы успеть проголосовать», — рассказал один из участников очереди корреспонденту URA.RU. Люди утверждают, что при ожидаемом наплыве желающих проголосовать все бюллетени могут закончиться уже в первые часы дня. Это связано с ограниченным количеством бюллетеней и малым количеством участков.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, на территории России проживает порядка 350 тысяч граждан этой страны. В то же время за границей работает 301 пункт для голосования, в том числе 75 в Италии и 36 в Германии. В самой Молдове открыто 1961 участок. На выборах участвуют 23 кандидата — 15 партий, четыре блока и четыре независимых претендента. В качестве наблюдателей зарегистрировано более 3400 человек, из них 912 — международные, но среди них нет представителей России или Межпарламентской ассамблеи СНГ.