Трамп шокировал Европу, высказав свою точку зрения об украинском конфликте: ЕС продемонстрировали беспомощность

Президент США Дональд Трамп шокировал Европу, заявив, что властям ЕС нужно самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине. Об этом пишет норвежский портал Steigan со ссылкой на свои источники. После заявления Трампа Европа не смогла достойно ответить лидеру Белого дома, доказав свою несостоятельность, говорится в публикации.
«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с войной на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран. Главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на корову на льду», — пишут журналисты иностранного издания.
Автор подчеркнул, что Трамп стремится дистанцироваться от активного участия в украинском конфликте, передавая всю ответственность за разрешение кризиса странам НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас в ответ Трампу заявила, что НАТО не существует без США, поэтому Штаты не могут отстраниться от конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что лидер Белого дома демонстрирует усталость от конфликта на Украине. Именно поэтому президент США хотел бы отстраниться от него и заняться более важными, по его мнению, вопросами.