Трамп шокировал Европу, высказав свою точку зрения об украинском конфликте: ЕС продемонстрировали беспомощность

Президент США Дональд Трамп шокировал Европу, заявив, что властям ЕС нужно самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине. Об этом пишет норвежский портал Steigan со ссылкой на свои источники. После заявления Трампа Европа не смогла достойно ответить лидеру Белого дома, доказав свою несостоятельность, говорится в публикации.