Эффективная забота: как в РФ улучшают работу организаций социальной сферы

От производительности компаний во многом зависит как их развитие, так и вклад в отечественную экономику. Так что ее повышению уделяют все больше внимания, в том числе при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года к оптимизации подключили социальную сферу — от больниц и университетов до организаций соцобслуживания. Их модернизация повысит качество жизни и улучшит поддержку наименее защищенных категорий людей. Подробнее об этом — в нашем материале.