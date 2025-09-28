Эффективная забота: как в РФ улучшают работу организаций социальной сферы

От производительности компаний во многом зависит как их развитие, так и вклад в отечественную экономику. Так что ее повышению уделяют все больше внимания, в том числе при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года к оптимизации подключили социальную сферу — от больниц и университетов до организаций соцобслуживания. Их модернизация повысит качество жизни и улучшит поддержку наименее защищенных категорий людей. Подробнее об этом — в нашем материале.
Масштабирование лучших практик.
С 2018 года более 7,6 тыс. компаний присоединились к оптимизации собственных производственных процессов. Они внедряют бережливые технологии — стандартизируют операции, приводят в порядок рабочее пространство. В результате сокращаются затраты, а выпуск продукции увеличивается.
К концу 2030 года планируют улучшить рабочие процессы во всех государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Модернизация также затронет не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в результате комплексной работы производительность труда через шесть лет должна вырасти более чем на 20% по всей стране. Это станет ключевым механизмом для достижения национальных целей и устойчивого роста, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Задача на предстоящие годы — превратить производительность труда в управленческую норму на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона», — подчеркнул он.
Для улучшения сферы социального обслуживания определили три типовых решения, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Они помогут упростить получение социальных услуг. В частности, процессы полностью переведут на принципы социального казначейства — назначение мер поддержки без предоставления справок. Апробируют такой подход в 13 пилотных регионах.
Цифровизация рабочих процессов.
Особое внимание уделяют цифровой трансформации предприятия или учреждения. Внедрение отечественного программного обеспечения, искусственного интеллекта сокращает издержки и увеличивает прибыль компаний. Например, нейросети сегодня способны автоматизировать процесс найма работников. ИИ сопоставляет запросы компании и резюме соискателей, отбирает наиболее подходящие и составляет отчет для работодателя. Бесплатную помощь в цифровизации можно получить на специальной платформе эффективность.рф.
Сегодня этот ресурс объединяет более 4,4 тыс. предприятий из 85 регионов России. Они могут воспользоваться различными инструментами площадки. Например, сервис «Диагностика» помогает предприятиям определить уровень использования цифровых инструментов и получить рекомендации по улучшению работы.
Кроме того, участникам платформы доступны «Бенчмаркинг» для анализа позиций на рынке, «План цифрового развития», «Витрина решений» с каталогом ИТ-услуг, «План внедрения ПО», «Оценка готовности руководителя к управлению изменениями». С актуальной экономической информацией можно ознакомиться в «Базе знаний», с условиями льготных кредитов и субсидий — в сервисе «Подбор мер господдержки». Выбор необходимых цифровых инструментов и ПО проводят в «Подборе типового решения», а в «Сопровождении внедрения» помогают начать использовать конкретные цифровые инструменты.
Поддержка в сжатые сроки.
Одним из первых регионов, где решили модернизировать социальную сферу, стала Тамбовская область. Здесь улучшили работу учреждения социального обслуживания «Забота», а также «Центра координации и развития социальной защиты». Эксперты упростили назначение жителям помощи от государства.
«Цель оптимизации — упростить получение госуслуг при соблюдении принципа клиентоцентричности. Разработаны алгоритмы первичной телефонной беседы с заявителем, информационный буклет, оптимизировано использование специализированного автотранспорта», — поделилась заместитель главы Тамбовской области Галина Шеманаева.
Теперь у сотрудников учреждений социального обслуживания общий доступ к специальной таблице. По ней можно оценить занятость работников и загруженность парка машин. Обновляется таблица в режиме реального времени. Благодаря этому планировать визиты к подопечным стало удобнее.
Раньше во время выездов соцработники вручную заполняли анкеты-опросники. Эти бумаги помогали определить уровень нуждаемости жителей. После оптимизации стали использовать планшеты. Это существенно ускорило заполнение документов. Также теперь сотрудникам не приходится переносить рукописные данные из анкеты в электронную систему.
В итоге цифровизация и обновление рабочих процессов помогли тамбовским соцработникам сократить время на оформление популярной услуги — оценки нуждаемости. Раньше на это требовалось до 10 рабочих дней. Теперь весь процесс занимает до 6 дней.
Учеба в вузе без помех.
В Поволжском государственном технологическом университете (ПГТУ) в Йошкар-Оле благодаря бережливым технологиям ускорили выдачу справок студентам. Раньше в вузе использовали разный формат документов, а необходимые данные вносили вручную.
В итоге упростили требования к печатям и подписям, разработали шаблоны для самых распространенных справок. Они доступны в личном кабинете студента и на сайте вуза. Теперь большинство документов можно оформить в онлайн-режиме.
«Сентябрь — период пиковой нагрузки, когда студенты массово запрашивают справки, подтверждающие их статус. Благодаря онлайн-сервисам и другим внедренным изменениям мы сможем оптимизировать этот процесс и создать комфортные условия для обучения и пребывания в университете», — считает проректор по организационно-экономическим вопросам ПГТУ Владимир Шулепов.
В дальнейшем снизить количество времени и усилий, которые затрачивают на оформление справок, поможет специальный многофункциональный центр в одном из помещений университета. На него планируют перевести часть работы деканата, бухгалтерии и отдела кадров по оформлению справок. МФЦ будет открыт до вечера в будние дни и в первой половине дня в субботу. Благодаря такому графику работы студенты смогут обратиться за справками, не отвлекаясь от учебы.
«На первом этапе в МФЦ будет передано только документальное сопровождение, но в перспективе он может расширить спектр услуг, включая сервисы для преподавателей и сотрудников», — добавил Шулепов.
Ожидается, что комплексная оптимизация позволит почти вдвое ускорить получение типовой справки об обучении в вузе и других документов.
Бережливые технологии на страже здоровья.
В 2025 году к федеральному проекту «Производительность труда» подключились и организации здравоохранения.
«Основные цели: рост числа проведенных диспансерных наблюдений и увеличение “оборота койки”», — рассказал начальник отдела реализации специальных проектов Федерального центра компетенций Алексей Максимов.
Первым участником стал Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ. Здесь планируют оптимизировать работу операционного блока и поделиться этим опытом с другими российскими больницами.
В среднем хирурги Центра проводят по 130 операций в день, иногда эта цифра достигает 170.
«До 30% рабочего времени специалист вынужден тратить на подготовительные технические этапы, и это необходимо оптимизировать. Мы уже занимаемся анализом ситуации и работаем над подготовкой путей решения», — поделился с нашим порталом генеральный директор Пироговского Центра Минздрава РФ, академик РАН Олег Карпов.
По словам заместителя генерального директора по лечебной работе — главного врача стационара Пироговского Центра Виталия Гусарова, бережливые технологии помогут медикам исключить нерациональный подход к организации помощи, и это касается не только работы операционного блока. Например, в ситуациях, когда пациента госпитализируют и он ожидает операцию несколько дней на стационарной койке, потому что в операционной нет свободного окна. Что касается работы операционного блока центра, то определены пути улучшения маршрутизации пациентов, документооборота, взаимодействия специалистов. Это сократит время ожидания пациентом операции. Врачи в свою очередь ежедневно смогут спасать еще больше жизней.
Все три пилотных проекта лягут в основу готовых методик для повышения эффективности работы организаций соцсферы и здравоохранения. В дальнейшем их планируют распространять в других регионах РФ. Всего, как ожидается, при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» процесс оптимизации пройдут 123 тыс. организаций социальной сферы по всей стране.