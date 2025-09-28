Что стоит сделать пенсионерам с 1953 по 1966 год рождения до 1 октября

Феофанова пояснила, что речь идёт о тех, за кого в период с 2002 по 2004 годы вносились страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Для граждан, родившихся в 1966 году и ранее, размер этой выплаты может варьироваться и достигать от 1200 рублей и выше, в зависимости от индивидуальных пенсионных накоплений.