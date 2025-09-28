Что стоит сделать пенсионерам с 1953 по 1966 год рождения до 1 октября

Об этом в разговоре с порталом PNZ рассказала юрист Натали Феофанова, отметив, что такая проверка особенно важна для мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год, и женщин — с 1957 по 1966 год.
По словам эксперта, эти категории пенсионеров имеют право на единовременную денежную выплату, которая стала возможна благодаря изменениям в пенсионном законодательстве, сообщает ИА DEITA.RU.
Феофанова пояснила, что речь идёт о тех, за кого в период с 2002 по 2004 годы вносились страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Для граждан, родившихся в 1966 году и ранее, размер этой выплаты может варьироваться и достигать от 1200 рублей и выше, в зависимости от индивидуальных пенсионных накоплений.
Эксперт также отметила, что чаще всего пенсионерам из данной категории накопительная часть пенсии выплачивается именно единовременно. Это связано с тем, что обычно её размер не превышает 5% от общей суммы пенсии, поэтому такой способ выплаты считается более удобным и выгодным для пенсионеров.
Кроме этого, среди людей, родившихся с 1953 по 1966 год, могут быть участники программы государственного софинансирования пенсий. Для них единовременная выплата, как объяснила юрист, зачастую бывает значительно выше — в среднем около 7,3 тысячи рублей. Это связано с дополнительными взносами, которые они делали в рамках программы, обеспечивающими право на более крупные выплаты.