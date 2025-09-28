Ричмонд
Электричество частично отключили в Иркутском районе

Специалисты устраняют технологическое нарушение работы сети.

Источник: IrkutskMedia.ru

Электричество частично отключили в рабочем посёлке Марково в 12:38 сегодня, 28 сентября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 3-й Сосновый, 5-й Сосновый, Абрикосовая, Берёзовая, Васильковая, Весенняя, Кленовая, Лимонная, Нагорная, Напольная, Первостроителей, Пшеничный, Родниковая, Ромашка, Сибирская, Снежная, Солнечная, Сосновая, Средний, Средняя, Тепличная, Трактовая, Цветочная, Южная, Яблоневая, Ягодная, а также в микрорайоне Анисимова, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для ликвидации технологического нарушения режима работы сети. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16:00.

Ранее агентство сообщало об отключении электроснабжения в Свердловском районе Иркутска. Без электроэнергии оставалась часть домов на улицах: Алмазная, Аргунова, Афанасьева, Бакинская, Берёзовая Роща, Гранитная, Известковая, Курский, Мамина-Сибиряка, Молчанова-Сибирского, Ольховая, 2-я Ольховая, Омская, Орловская, Пестеля, Посталовского, Рубиновая, Сергеева, Смоленская, Сосновая, Фадеева.