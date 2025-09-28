Электричество частично отключили в Иркутском районе

Электричество частично отключили в рабочем посёлке Марково в 12:38 сегодня, 28 сентября. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 3-й Сосновый, 5-й Сосновый, Абрикосовая, Берёзовая, Васильковая, Весенняя, Кленовая, Лимонная, Нагорная, Напольная, Первостроителей, Пшеничный, Родниковая, Ромашка, Сибирская, Снежная, Солнечная, Сосновая, Средний, Средняя, Тепличная, Трактовая, Цветочная, Южная, Яблоневая, Ягодная, а также в микрорайоне Анисимова, пишет ИА IrkutskMedia.