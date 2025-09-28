Суд в Челябинске взыскал с РЖД 900 тысяч рублей за гибель работника

Трагедия произошла в апреле 2024 года.
Электромеханик Челябинской дистанции электроснабжения при выполнении работ на железнодорожной станции был смертельно травмирован электричеством, — рассказали в надзорном ведомстве. — Причинами несчастного случая послужили неудовлетворительная организация производства работ с повышенной опасностью и нарушения требований по охране труда, допущенные погибшим.
Транспортный прокурор направил в суд иск о взыскании с РЖД компенсации морального вреда в пользу жены и дочери электромеханика. Эти требования были удовлетворены. Деньги уже перечислены родным погибшего.