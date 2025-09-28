Суд в Челябинске взыскал с РЖД 900 тысяч рублей за гибель работника

В Челябинске компанию «Российские железные дороги» обязали выплатить 900 тысяч рублей семье погибшего на работе сотрудника. Такое решение принял Ленинский районный суд. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.