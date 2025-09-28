Овчинский: свыше 320 кадетов посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ

Ежегодная торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся Первого Московского кадетского корпуса прошла 27 сентября на территории ВДНХ. В рамках этого мероприятия свыше 320 воспитанников кадетских классов посетили павильон «Макет Москвы», где им представилась возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Работники павильона организовали для детей увлекательные экскурсии по миниатюрной копии Москвы. Участники мероприятия смогли увидеть основные достопримечательности столичного центра, узнали о концепции создания макета, изучили его радиально-кольцевую структуру и выяснили, почему Москву зачастую называют городом на семи холмах.
«Павильон “Макет Москвы” — одно из самых востребованных мест для образовательных групп. Ежедневно сюда приезжают школьники, студенты колледжей и высших учебных заведений из Москвы и других городов. Интерактивные сервисы в выставочном павильоне помогают им глубже изучить историю градостроительства и представить будущее города. Благодаря смене освещения посетители могут увидеть Москву в самых разных ракурсах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Интерактивные камеры и сенсорные панели по периметру макета предоставляют возможность детально рассмотреть каждое здание, а увеличение в сорок раз позволяет увидеть мельчайшие детали.
Многоканальная аудиосистема павильона создает уникальные звуковые эффекты, которые дополняют светотехнические шоу, интерактивные экскурсии и световые визуализации. Это обеспечивает более глубокое и качественное погружение в осмотр макета, его зданий и объектов.
Павильон «Макет Москвы» открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Для получения подробной информации, просмотра расписания светотехнических шоу и записи на экскурсии можно посетить сайт www.maketmoskvy.ru или воспользоваться мобильным приложением «Макет Москвы». Также москвичи могут обратиться по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ прошло празднование 878-летия города. В мероприятиях приняли участие почти пять тысяч человек. Это событие стало ярким и запоминающимся для жителей и гостей столицы. Два дня посетителей радовала насыщенная культурная программа. Интерактивные экскурсии по миниатюрной столице и впечатляющие светотехнические представления привлекали внимание и интерес. По словам Овчинского, проект не только показывает красоту Москвы, но и демонстрирует развитие города и реализацию масштабных градостроительных проектов. Посетители с увлечением изучали макет, участвовали в викторинах и наслаждались светотехническими шоу.