Овчинский: свыше 320 кадетов посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ прошло празднование 878-летия города. В мероприятиях приняли участие почти пять тысяч человек. Это событие стало ярким и запоминающимся для жителей и гостей столицы. Два дня посетителей радовала насыщенная культурная программа. Интерактивные экскурсии по миниатюрной столице и впечатляющие светотехнические представления привлекали внимание и интерес. По словам Овчинского, проект не только показывает красоту Москвы, но и демонстрирует развитие города и реализацию масштабных градостроительных проектов. Посетители с увлечением изучали макет, участвовали в викторинах и наслаждались светотехническими шоу.