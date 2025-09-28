Ричмонд
Предостеречь жителей: в Омске нарисовали граффити на тему телефонного мошенничества

Стрит-арт объект находится в подземном переходе у СКК им. Блинова.

Источник: Комсомольская правда

В Омске появился новый арт-объект: граффити на тему телефонного мошенничества. Изображения — в стиле комикса, всего их шесть. Граффити находятся в подземном переходе у СКК им. Блинова.

Создавал стрит-арт объект омский художник Андрей Северский. Все шесть изображений выполнены в стиле комикса и объединены одной историей. Согласно задумке автора, главной героине позвонили с неизвестного номера, это мошенники. Девушка растерялась, но вовремя опомнилась и поняла, что звонят аферисты. Звонок сбросила.

Добавим, создание стрит-арт объекта на тему телефонного мошенничества организовано в рамках социального проекта, инициированного Омским отделением Банка России. Цель — напомнить омичам о способах дистанционного мошенничества и повысить финансовую грамотность.

Полностью рисунки будут завершены в ближайшие дни. Остальные стены подземного перехода рабочие просто покрасят.