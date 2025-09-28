Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости Крым. Изобилие разного рода вывесок там, где им не место, для привлечения внимания к товарам и услугам, является серьезной проблемой в Крыму, и с ней, как и с латиницей, будут активно бороться для достижения эстетичного вида зданий и населенных пунктов в целом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.