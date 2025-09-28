На Камчатке рекомендовали не приближаться к пяти активным вулканам

ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило, что активность пяти вулканов региона может представлять опасность для туристов, приближаться к ним не рекомендуется.
«На Камчатке наблюдается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и гостям края настоятельно советуют соблюдать дистанцию для безопасности», — сообщили в ведомстве.
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН уточнили, что активность этих вулканов опасна также для низколетящих самолетов. На вершинах вулканов происходят пепловые выбросы.
Ранее сообщалось, что у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8.