ООН возобновила санкции против Ирана

Представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд отметила, что Иран не соблюдает глобальный режим нераспространения ядерного оружия, ссылаясь на более чем 60 докладов МАГАТЭ за последние шесть лет. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции призвали Иран и другие государства полностью соблюдать санкции, отмечает The Guardian.