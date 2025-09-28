ООН возобновила санкции против Ирана

ООН в воскресенье, 28 сентября, возобновила санкции в отношении Ирана.
Рестрикции вступили в силу в 00:00 по Гринвичу (3:00 мск) и предусматривают заморозку зарубежных активов Ирана, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.
Механизм восстановления санкций — «снэпбэк» — был запущен месяц назад Великобританией, Германией и Францией, которые обвинили Иран в «упорном и существенном невыполнении обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года, регулирующему ядерную программу республики.
Россия и Китай предлагали отсрочить введение санкций, однако Совет Безопасности ООН отклонил соответствующий проект резолюции. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «европейские коллеги и США» выбрали «курс на эскалацию», и подчеркнул, что Иран выполнил все условия, выдвинутые европейскими странами, проявив себя как «ответственный игрок».
Представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд отметила, что Иран не соблюдает глобальный режим нераспространения ядерного оружия, ссылаясь на более чем 60 докладов МАГАТЭ за последние шесть лет. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции призвали Иран и другие государства полностью соблюдать санкции, отмечает The Guardian.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.