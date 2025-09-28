В Новгородской области запатентовали систему для умного улья

По данным университета, аналогичные системы мониторинга, такие как «Beenalytics» или «Апипульс», имеют более ограниченный функционал и не предусматривают автономного питания, отслеживания местоположения или систем автоматического обслуживания. Комплексная разработка НовГУ позволяет уменьшить затраты времени на обслуживание ульев и минимизировать риски, связанные с окружающей средой и кражами. Обзор разработки подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.