Мингорисполком: самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет

Мингорисполком назвал возраст самой пожилой пенсионерки, которая продолжает работать.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет. Подробности озвучила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, пишет агентство «Минск-Новости».

Представитель Мингорисполкома сообщила, что в столице в возрасте 90 лет проживают 7324 человека, из которых — 17 продолжают работать. Она уточнила, что речь идет о трех женщинах и 14 мужчинах.

— Самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет, — отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Кстати, Минтруда назвало город Беларуси, где больше всего долгожителей.

Тем временем Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше.

Также мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.