Мингорисполком: самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет

Мингорисполком сказал, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет. Подробности озвучила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, пишет агентство «Минск-Новости».
Представитель Мингорисполкома сообщила, что в столице в возрасте 90 лет проживают 7324 человека, из которых — 17 продолжают работать. Она уточнила, что речь идет о трех женщинах и 14 мужчинах.
— Самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет, — отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Кстати, Минтруда назвало город Беларуси, где больше всего долгожителей.
Тем временем Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше.
Также мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.