13 собак погибли при пожаре в столичном приюте из-за сторожа, устроившего пьянку с друзьями

По данным SHOT, пожар начался после полуночи и был отмечен прохожими, заметившими дым и пламя, которые вызвали пожарных. 30 собакам удалось самостоятельно покинуть здание — почти всех их уже обнаружили и вернули волонтёры и сотрудники приюта. К сожалению, 13 животных оказались заперты в вольерах и погибли.