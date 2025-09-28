Ричмонд
В подмосковном поселке Малаховка в октябре завершат ремонт стадиона «Труд»

Там сделают беговые дорожки с резиновым покрытием, смонтируют баскетбольные кольца и волейбольную сетку.

Ремонт стадиона «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы Московской области планируют завершить в начале октября. Объект 1976 года постройки обновляют в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Специалисты уже смонтировали освещение, постелили искусственный газон, установили площадку для выполнения нормативов ГТО — завершают монтаж элементов, приступают к установке новых трибун и теплых раздевалок», — сказал глава округа Владимир Волков.

На стадионе появятся беговые дорожки с резиновым покрытием. В хоккейной коробке уложат травмобезопасное покрытие. Также рабочие смонтируют баскетбольные кольца и волейбольную сетку.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.