В подмосковном поселке Малаховка в октябре завершат ремонт стадиона «Труд»

Ремонт стадиона «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы Московской области планируют завершить в начале октября. Объект 1976 года постройки обновляют в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Специалисты уже смонтировали освещение, постелили искусственный газон, установили площадку для выполнения нормативов ГТО — завершают монтаж элементов, приступают к установке новых трибун и теплых раздевалок», — сказал глава округа Владимир Волков.
На стадионе появятся беговые дорожки с резиновым покрытием. В хоккейной коробке уложат травмобезопасное покрытие. Также рабочие смонтируют баскетбольные кольца и волейбольную сетку.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.