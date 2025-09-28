В Белгороде обновили Комсомольский сквер

Сквер заложили в 2008 году в честь 90-летия ВЛКСМ. Сегодня это многофункциональное пространство, на территории которого есть детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. Также рабочие проложили 700 м велодорожек для любителей активного отдыха. Еще они установили перголы с качелями и кольцами.