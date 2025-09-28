Ричмонд
В Белгороде обновили Комсомольский сквер

Это многофункциональное пространство с велодорожками, детскими и спортивными площадками.

Комсомольский сквер реконструировали в Белгороде в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Сквер заложили в 2008 году в честь 90-летия ВЛКСМ. Сегодня это многофункциональное пространство, на территории которого есть детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. Также рабочие проложили 700 м велодорожек для любителей активного отдыха. Еще они установили перголы с качелями и кольцами.

Помимо этого, строители заменили тысячи квадратных метров плитки и отремонтировали сердце сквера — фонтан, который был его частью с самого открытия. По вечерам пространство будут освещать новые фонари.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.