Россию не переизбрали в две первые группы международного совета ICAO

Россия не смогла вернуться в две первые группы во время выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В первую группу совета ICAO входят государства, «имеющие важнейшее значение в области воздушного транспорта», среди которых США, Китай, Великобритания, Япония и Бразилия.

Во вторую группу, сформированную из стран с «наибольшим вкладом в обеспечение международной гражданской аэронавигации», вошли 12 государств, включая Аргентину, Колумбию и Индию.

Члены третьей группы, обеспечивающей географическое представительство, будут избраны 30 сентября 2025 года. В совет ICAO входят 36 государств, переизбираемых каждые три года на сессии Генассамблеи ООН, куда собираются представители 193 стран — членов организации, отмечается на сайте организации.

До этого в МИД России заявили, что Москва прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, поскольку Совет ICAO отказался провести независимое расследование инцидента с этим рейсом.

