Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

Решетников напомнил, что Россия и Китай планируют в 2026 году открыть первую в мире трансграничную канатную дорогу. По его словам, это нововведение позволит всего за несколько минут добраться из Хэйхэ в Благовещенск, при этом за год ожидается перевозка до 2,5 миллионов пассажиров.