Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине в воскресенье заявил о готовности России запустить трансграничные маршруты.
«У России и Китая богатая история дружбы и взаимных визитов. Учитывая нашу географическую близость и развитую инфраструктуру, у наших стран есть значительный потенциал для расширения сотрудничества в туристической сфере», — отметил Решетников.
Он добавил, что речь идет о трансграничных автодорогах и железнодорожных путях, а также о речных круизах.
«Мы предлагаем включить в туристические программы посещение приграничных городов с активно развивающейся инфраструктурой и улучшающейся транспортной доступностью. Также мы рассматриваем возможность запуска трансграничных маршрутов для наших туристов и гостей из других стран», — подчеркнул он.
Решетников напомнил, что Россия и Китай планируют в 2026 году открыть первую в мире трансграничную канатную дорогу. По его словам, это нововведение позволит всего за несколько минут добраться из Хэйхэ в Благовещенск, при этом за год ожидается перевозка до 2,5 миллионов пассажиров.
Ранее Решетников заявил, что введение безвизового режима для китайских граждан благоприятно отразится на всем комплексе гуманитарных и экономических связей России и Китая.