Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

В 2026 году Россия и Китай запустят первую в мире трансграничную канатную дорогу.

Источник: Аргументы и факты

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине в воскресенье заявил о готовности России запустить трансграничные маршруты.

«У России и Китая богатая история дружбы и взаимных визитов. Учитывая нашу географическую близость и развитую инфраструктуру, у наших стран есть значительный потенциал для расширения сотрудничества в туристической сфере», — отметил Решетников.

Он добавил, что речь идет о трансграничных автодорогах и железнодорожных путях, а также о речных круизах.

«Мы предлагаем включить в туристические программы посещение приграничных городов с активно развивающейся инфраструктурой и улучшающейся транспортной доступностью. Также мы рассматриваем возможность запуска трансграничных маршрутов для наших туристов и гостей из других стран», — подчеркнул он.

Решетников напомнил, что Россия и Китай планируют в 2026 году открыть первую в мире трансграничную канатную дорогу. По его словам, это нововведение позволит всего за несколько минут добраться из Хэйхэ в Благовещенск, при этом за год ожидается перевозка до 2,5 миллионов пассажиров.

Ранее Решетников заявил, что введение безвизового режима для китайских граждан благоприятно отразится на всем комплексе гуманитарных и экономических связей России и Китая.