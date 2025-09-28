Клиника «Ай Кью Пластик» выплатит компенсацию хирургу Тимуру Хайдарову

В заявлении хирург пояснил, что получил согласие исполнительного директора клиники на отпуск без сохранения заработной платы с 3 по 13 марта, причём это оно было дано после проверки его рабочего расписания. Хайдаров также утверждал, что генеральный директор клиники был в курсе его отсутствия. Тем не менее 14 марта генеральный директор потребовал от него письменных объяснений причин отсутствия. В ответ Хайдаров предоставил объяснения, ссылаясь на правомерность своего отпуска, подтверждённого одним из руководителей.