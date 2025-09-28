Клиника «Ай Кью Пластик» выплатит компенсацию хирургу Тимуру Хайдарову

В заявлении хирург пояснил, что получил согласие исполнительного директора клиники на отпуск без сохранения заработной платы с 3 по 13 марта, причём это оно было дано после проверки его рабочего расписания. Хайдаров также утверждал, что генеральный директор клиники был в курсе его отсутствия. Тем не менее 14 марта генеральный директор потребовал от него письменных объяснений причин отсутствия. В ответ Хайдаров предоставил объяснения, ссылаясь на правомерность своего отпуска, подтверждённого одним из руководителей.
Несмотря на это, приказом генерального директора ООО «Ай Кью Пластик» Хайдаров был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора за «неоднократные грубые нарушения трудовых обязанностей, выразившиеся в прогуле».
Суд, рассмотрев дело, признал приказ о выговоре незаконным и подлежащим отмене, а также постановил взыскать с клиники компенсацию морального вреда.
«Признать незаконным и отменить приказ ООО “Ай Кью Пластик” о привлечении Хайдарова Тимура Тошниёзовича к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — говорится в решении суда.
В начале 2025 года стало известно о претензиях гражданки Норвегии к клинике Хайдарова. По её словам, проведенная липосакция стоимостью 1,3 миллиона рублей оказалась некачественной. Пациентка сообщила, что уже на следующий день после операции у нее развилось гнойно-септическое инфекционное заболевание, швы разошлись, а рана начала гноиться. В то же время, представители Q Plastique заявили, что норвежка пыталась шантажировать клинику, угрожая руководителю после достижения мирового соглашения.
