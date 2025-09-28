Традиционные ценятся: в Москве завершилась «Российская креативная неделя»

— Писали много, что Катя и Леха — это герои нашего времени. Я не ожидала, что в таком колоссальном объеме на нас упадет внимание! Мне девчонки начали отправлять сообщения в соцсетях в нереальном количестве: «Сейчас мой муж находится в зоне боевых действий. Спасибо, что вы дарите надежду!», «Мы тоже ждем, сердце замирает! Пожалуйста, подарите сейчас надежду на светлое будущее», «Пусть Леха найдется и выживет — для нас это очень важно!». Я старалась всем отвечать и понимаю, насколько это важно для людей сейчас — и обратная связь, и поддержка, и говорить на эту важную тему, которая касается нашей страны и вообще всего мира, — поделилась Ника Здорик.