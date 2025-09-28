Ричмонд
В Башкирии женщина загорелась от вспышки паров бензина

Она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В башкирских Дюртюлях местная жительницы получила ожоги от вспышки бензина в гараже. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, ЧП произошло на Октябрьской улице. После случившегося 35-летняя женщина попала в больницу.

Врачи диагностировали наличие термических ожогов, состояние диагностировали как тяжелое. Причиной назвали неосторожность при курении.

