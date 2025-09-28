В Башкирии женщина загорелась от вспышки паров бензина

В башкирских Дюртюлях местная жительницы получила ожоги от вспышки бензина в гараже. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, ЧП произошло на Октябрьской улице. После случившегося 35-летняя женщина попала в больницу.
Врачи диагностировали наличие термических ожогов, состояние диагностировали как тяжелое. Причиной назвали неосторожность при курении.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.