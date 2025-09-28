Бизнесмен Абрамович оказался в базе «Миротворца»*

Российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Личные данные Абрамовича внесены в базу сайта с марта 2022 года. В качестве причин указаны поддержка российской армии и лоббирование интересов РФ, передает ТАСС.
Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. На нем размещена база личных данных людей, в том числе журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по другим причинам вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Ранее в базу «Миротворца»* внесли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворца»*. На портале разместили карточку о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к фильму «Бегущий по лезвию — 2049» режиссера Дени Вильнева.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.