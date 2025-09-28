Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Абрамович оказался в базе «Миротворца»*

Российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Личные данные Абрамовича внесены в базу сайта с марта 2022 года. В качестве причин указаны поддержка российской армии и лоббирование интересов РФ, передает ТАСС.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. На нем размещена база личных данных людей, в том числе журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по другим причинам вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее в базу «Миротворца»* внесли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворца»*. На портале разместили карточку о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к фильму «Бегущий по лезвию — 2049» режиссера Дени Вильнева.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше