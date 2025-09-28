Ричмонд
Ученые идентифицировали черепаху, спасенную рыбаками в Приморье

В Приморском крае рыбаки спасли огромную черепаху из рыболовных сетей.

Источник: Соцсети

Уникальная встреча с кожистой черепахой — самой крупной и одной из самых редких в мире — зафиксирована в акватории Приморского края. Рыбаки освободили черепаху из сетей.

Видео со спасением крупной морской черепахи в бухте Разбойник активно обсуждается в приморских соцсетях. Как установили специалисты, рыбакам посчастливилось помочь редкой гостье, а именно кожистой черепахе.

«Этот вид действительно может заплывать очень далеко на север, он известен своей способностью переносить относительно низкие температуры», — прокомментировала старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, герпетолог Ирина Маслова.

Появление этого типичного обитателя тропиков в водах Приморья, хотя и является редким событием, с научной точки зрения объяснимо. Кожистая черепаха является настоящим рекордсменом по миграциям среди пресмыкающихся.