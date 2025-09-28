Сборная РФ по футболу не поедет на открытие Игр стран СНГ

Он пояснил, что до стадиона Гянджи футболистам далеко добираться, а они приехали на соревнования «готовиться и выступать». Гавва рассказал, что в воскресенье у спортсменов будет восстановительная тренировка, а затем будет два дня для подготовки к очередному сопернику, передает ТАСС.