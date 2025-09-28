Сборная РФ по футболу не поедет на открытие Игр стран СНГ

Футболисты сборной России не примут участие в церемонии открытия III Игр стран СНГ на городском стадионе Гянджи в Азербайджане, сообщил старший тренер команды Валентин Гавва.
Он пояснил, что до стадиона Гянджи футболистам далеко добираться, а они приехали на соревнования «готовиться и выступать». Гавва рассказал, что в воскресенье у спортсменов будет восстановительная тренировка, а затем будет два дня для подготовки к очередному сопернику, передает ТАСС.
В субботу в первом матче группового турнира сборная РФ в Габале сыграла вничью с командой Белоруссии (0:0).
Габала находится более чем в двух часах езды от Гянджи.
Открытие III Игр стран СНГ состоится вечером в воскресенье на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября. В Играх стран СНГ участвуют футболисты в возрасте до 15 лет.