Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний

С 2027 года водительские права будут отзывать при выявлении опасных заболеваний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств», — сказал Леонов.

Он отметил, что на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.

«Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта», — добавил политик.

Леонов уточнил, что как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права будут сразу аннулированы.

Он подчеркнул, что там не будет прописан его диагноз, лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания отозвать права.

«Раньше же человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет. И это даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права», — подытожил глава думского комитета.