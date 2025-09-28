В Поморье бизнесмены могут принять участие в ярмарке креативных проектов

На одной площадке в выставочном комплексе «Норд Экспо» будут представлены гончарные, керамические изделия, бижутерия, головные уборы, аксессуары из кожи и текстиля, мебель ручной работы, а также чайные сборы. В ярмарке могут принять участие индивидуальные предприниматели или организации, включенные в Единый реестр субъектов МСП и действующие на территории Архангельской области по профилю выставочного мероприятия. Подать заявку на участие можно до 3 октября по ссылке.