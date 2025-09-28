В Поморье бизнесмены могут принять участие в ярмарке креативных проектов

Областная ярмарка «Бери-маркет» пройдет 8−9 ноября в Архангельске. Бизнесменам предоставят бесплатные торговые места, что стало возможно при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе агентства регионального развития.
На одной площадке в выставочном комплексе «Норд Экспо» будут представлены гончарные, керамические изделия, бижутерия, головные уборы, аксессуары из кожи и текстиля, мебель ручной работы, а также чайные сборы. В ярмарке могут принять участие индивидуальные предприниматели или организации, включенные в Единый реестр субъектов МСП и действующие на территории Архангельской области по профилю выставочного мероприятия. Подать заявку на участие можно до 3 октября по ссылке.
За консультацией по условиям участия, поддержке и результатам отбора обращаться по телефону: 8 (8182) 22−99−46.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.